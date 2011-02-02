Що нового у справі про закупівлю машин для сільської медицини

Генеральна прокуратура обрала для лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд у рамках другої кримінальної справи - про закупівлю автомобілів для сільської медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового допиту в Генеральній прокуратурі.

«Вони пред’явили мені другу за рахунком підписку про невиїзд. Навіщо взагалі видавати одній людині дві підписки про невиїзд? Це нібито двічі розстріляний. Двічі розстріляти неможливо, так само й двічі заборонити виїжджати просто безглуздо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер «Батьківщини» вважає, що сьогоднішній допит у Генпрокуратурі є формальною підставою після того, як їй відмовили у задоволенні клопотання про можливість здійснити поїздку до Брюсселя.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні, під час допиту, жодних слідчих дій не проводилося.