Стало відомо якою буде весна в Україні

Байбак Тимко Другий з біологічної станції Харківського національного університету імені Каразіна спрогнозував ранню й теплу весну.

Як передає кореспондент УНІАН, свій прогноз «слобожанський народний синоптик» висловив сьогодні під час традиційної «побудки» на початку лютого, яку йому влаштували за давнім звичаєм слобожанців на території біостанції у селищі Гайдари Зміївського району.

Тимко II неохоче просинався, а, відкривши очі, не побачив своє тіні і не свиснув, що, за народною прикметою, обіцяє ранню й теплу весну.

Коментуючи прогноз Тимка II, начальник біостанції Віктор ТОКАРСЬКИЙ зазначив, що зима цього року триватиме ще шість тижнів, а лютий буде холодним. Він також не погодився із синоптиками Гідрометцентру, які скептично висловилися щодо правдивості прогнозу байбака, і зауважив, що більшість віщувань старшого звірка – Тимка I, а пізніше і його спадкоємця Титмка II справджувалися.

Прикметно, що Тимко II, крім того, що довго просипався і не хотів виходити зі своєї «нірки» (будки), також відмовився вдягнути народний костюм, який спеціально був зшитий для нього співробітницею університету. Спрогнозувавши погоду, байбак чкурнув у будку досипати ще кілька тижнів, які залишилися до весни.