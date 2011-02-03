92 посадовці відповідатимуть за порушення прав дітей-сиріт

12:47, 03 лютого 2011
Країна
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Соціальна беззахисність

В Україні за результатами перевірок про дотримання прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неблагополучних сімей, безпритульних чи таких, що вчинили кримінальні діяння, притягнуто до відповідальності 92 посадові особи притулків та приймальників-розподільників для дітей.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, прокурорами Криму, Дніпропетровської та Запорізької областей викрито розкрадання службовими особами притулків для дітей майна і бюджетних коштів, виділених на їхнє функціонування. За цими фактами порушено три кримінальні справи.

Всього за результатами перевірок на захист прав дітей прокурорами внесено більше 110 документів прокурорського реагування.

У Генпрокуратурі зазначають, що під час перевірок встановлено непоодинокі випадки незаконного поміщення неповнолітніх до приймальників-розподільників, перебування у них понад установлений термін, а також відсутності належних умов виховання, утримання неповнолітніх та соціального захисту. Мають місце факти повернення дітей із притулків у родини, проживання у яких загрожує їхньому життю і здоров’ю.

Чисельними є порушення санітарних норм при організації харчування дітей.

Зокрема, прокуратурою Полтавської області у місцевому притулку для дітей виявлено продукти без відповідних документів щодо якості та безпеки, достатньої, достовірної та необхідної інформації про товар. За вказані порушення завідувача притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

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