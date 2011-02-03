Доступ українців до сучасних методів лікування раку обмежено
Дороговартісні методики
Доступ українців до сучасних методів лікування раку обмежений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це завідувач відділу організації протиракової боротьби Національного інституту раку Андрій ГАЙСЕНКО заявив сьогодні в Києві під час відеомосту Київ – Москва – Тбілісі - Єреван.
«Лікування в онкології дороге, тому можна сказати, що доступ до сучасного лікарського лікування в нашій країні є обмеженим, особливо це стосується дорогих методик лікарського лікування. Водночас в Україні існує розгалужена мережа онкологічних установ, і є доступ до отримання спеціалізованої допомоги», - сказав А.ГАЙСЕНКО.
Він також наголосив, що в Україні не вистачає сучасної діагностичної апаратури, яка виявляє онкологічні патології, апаратури для проведення лікувальних процедур, а також істотний дефіцит ліків.
«Ми обрахували, що за програмами онкології лише 20-30% потреби в лікарських засобах для лікування онкохворих забезпечується з державного бюджету, решта частини лікування, на жаль, оплачується пацієнтами зі своєї кишені», - сказав А.ГАЙСЕНКО.
*** 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком.