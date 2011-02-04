Сьогодні – Всесвітній день боротьби з раком

Сьогодні – 4 лютого – у світі відзначають Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. За прогнозами ВООЗ, у світі за з 2005-го до 2015 року від раку помре 84 мільйона людей.

У 2011 році цей день проходить під гаслом «Навчати дітей і підлітків уникати опромінювання ультрафіолетовим випромінюванням, що йде від сонця». Онкологи називають злоякісні пухлини шкіри однієї з основних причин смертей від онкології в усьому світі.

Як повідомив в інтерв`ю УНІАН завідувач відділенням пухлин шкіри і м`яких тканин Національного інституту раку Сергій КОРОВІН, за останні 30 років в Україні кількість хворих із злоякісними пухлинами шкіри збільшилася втричі.

«Ця локалізація обіймає друге місце у структурі всіх онкозахворювань. Щороку в Україні виявляють близько 20 тисяч нових випадків, але насправді пацієнтів з таким діагнозом значно більше. Є всі підстави вважати, що ці цифри занижені, у нас є проблеми з рапортуванням, деякі фахівці вважають, що хворих може бути більше ще удвічі. Адже дуже багато неврахованих онкохворих, багато хто лікується поза профільними клініками, у приватних медустановах. Наприклад, в Нідерландах з 16 мільйонами жителів щорічно реєструється 22 тисячі випадків раку шкіри, в Німеччині (80 мільйонів) - 195 тисяч на рік», - говорить лікар-онколог.

За словами С.КОРОВІНА, рак шкіри - це хвороба літніх людей (80% таких хворих - люди після 55 років), її “заробляє” протягом всього життя, проте як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці наголошують, що останніми роками у світі помітно почастішали у дітей випадки захворювання найнебезпечнішим різновидом раку шкіри — меланомою.

"Дітей рак шкіри вражає украй рідко, як правило, цю хворобу людина «заробляє» все життя, - відзначає С.КОРОВІН. – А закладається проблема в дитинстві. Якщо дитина зловживає сонячними ваннами, це збільшує удвічі чи утричі її шанс захворіти протягом життя".

Лікар-онколог підкреслює, що відпочинок в південних країнах дуже шкодить здоров`ю і дорослих, і дітей.

"Батьки, які возять своїх дітей до Єгипту, ймовірно прирікають своїх дітей на онкологічні хвороби шкіри. Кращого відпочинку для здоров`я дитини, ніж «в селі у бабусі» в рідних широтах, просто не існує", - стверджує С.КОРОВІН.

Він підкреслює, що для виникнення злоякісних пухлин шкіри ключове значення має хронічне сонячне опромінювання - сонячний опік шкіри, перенесений у дитинстві, кратно збільшує шанс розвитку в перебігу життя раку шкіри. Саме діти і підлітки особливо уразливі перед шкідливою дією ультрафіолету, адже в дитинстві шкіра надзвичайно чутлива до шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання.

«Злоякісні пухлини шкіри – найчастіше виникають у білого населення, яке вимушене жити в південних країнах, колись колонізувавши екваторіальні країни. Найвищий рівень захворюваності раком шкіри в Австралії і Новій Зеландії. Ці континенти – зони, не властиві для незаселеного європейців, зокрема для англійців, які заселяли ці широти. У цих країнах зараз фактично епідемія раку шкіри. Так, за прогнозами, кожен п`ятий білошкірий громадянин США у перебігу свого життя захворює злоякісною пухлиною шкіри," - відзначає С.КОРОВІН.

Онколог також звернув увагу, що до онкопатологій шкіри часто призводять опіки - хімічні і термічні, а також різні хімічні речовини-канцерогени - сажа, бензин, бітум, синтетичні масла, що мають в своєму складі хімічні реагенти.

Довідка УНІАН. Рак - це загальне позначення більш як 100 хвороб, які можуть вражати будь-яку частину організму. Однією з характерних ознак раку є швидке утворення аномальних клітин, що проростають за свої звичні межі і здатних проникати у розташовані поряд частини організму і поширюватися на інші органів (цей процес називається метастазом).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, більше 70% усіх випадків смерті від раку реєструється в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. В усьому світі найбільше число чоловіків вмирає від таких п`яти видів раку (у порядку зменшення): раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки і стравоходу, найбільше число жінок - через рак грудей, легенів, шлунку, прямої і ободової кишки і шийки матки.

Одна п`ята частина усіх ракових захворювань у світі розвивається в результаті хронічної інфекції. Так, наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) викликає рак шийки матки, а вірус гепатиту B - рак печінки. У разі раннього виявлення і належного лікування третя частина ракових захворювань виліковна.

До 40% випадків захворювання раком можна запобігти, уникаючи контакту з такими відомими канцерогенами, як тютюновий дим. Тютюнопаління є одним з найважливіших чинників розвитку раку у світі, якого можна запобігти.