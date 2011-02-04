Українцям заборонять їздити до Єгипту?

Міністерство надзвичайних ситуацій ініціюватиме розгляд питання про можливість тимчасової заборони туристичних поїздок в Єгипет для українських громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

У повідомленні зазначається, що “нинішня обстановка в Єгипті, яка склалася внаслідок масових громадянських протестів і сутичок на політичному ґрунті, створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей, які перебувають в зоні заворушень. Жертвами багатоденного протистояння вже стали щонайменше півтори сотні єгиптян, від насильства і розбою постраждали іноземці. На сьогодні немає жодних підстав припускати, що ближчим часом напруга ситуації в цій арабській державі спаде”.

Тому на переконання МНС , на тлі загрозливого розвитку подій у Єгипті тривожним і водночас абсурдним є той факт, що кілька сотень українських громадян щодня відлітають туди для відпочинку. “Така поведінка наших співвітчизників щонайменше є нерозумною та безвідповідальною, адже відвідання без крайньої потреби держави, в якій у розпалі триває збройний конфлікт, різко посилює ймовірність нових людських втрат”, - наголосили в прес-службі.

У МНС переконані: “туристичні тури в неспокійний Єгипет є цілковитим безглуздям і явно авантюрним заняттям. Будь-які гіпотетичні фінансові збитки для тих, хто оплатив свій відпочинок у цій країні, не співставні з цілком можливою втратою життя чи здоров’я. МНС настійливо застерігає громадян України від поїздок у Єгипет і просить усіх українців, які у ці дні знаходяться на єгипетських курортах, скористатися найпершою можливістю повернутися на Батьківщину”.

У МНС звертають увагу, що саме так вчинили громадяни провідних країн світу, в яких життя і здоров’я людини є найвищою цінністю. “Тим українцям, які все ще хочуть полоскотати собі нерви «екстремальним туризмом», також варто усвідомити, що про власну безпеку насамперед мають потурбуватися вони самі, і відмовитися від своїх планів”, - попередили в МНС і наголосили, що міністерство ініціюватиме розгляд питання про можливість тимчасової заборони туристичних поїздок в Єгипет для українських громадян. “Це має стати спільним рішенням відповідних державних органів, туроператорів і авіаперевізників. Єдиною метою такого кроку є запобігання ризикам для наших співвітчизників, відвернення найменшої імовірності людських жертв серед українців”, - наголошує прес-служба МНС України.