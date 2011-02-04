В Україні щодня виникає 442 нові випадки раку - Бахтеєва

В Україні щодня виникає 442 нових випадки раку, або 18 - щогодини, помирають від цієї хвороби 239 людей щодня, або 10 - щогодини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні - у Всесвітній день боротьби з раком - заявила народний депутат Партії регіонів, голова комітету ВР України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

За її словами, соціально-економічна значимість проблеми раку визначається тим, що ця хвороба скорочує тривалість життя всього чоловічого населення на 3,6, а жіночої - на 2,5 року. "У нашій країні рак є причиною 14% всіх випадків смерті населення. Станом на 1 лютого 2011 року на обліку в установах онкологічної служби України - більше 960 тис. онкологічних хворих, в тому числі 5,5 тисяч дітей. Така ситуація вимагає активних дій на всіх рівнях влади та медичних працівників,»- сказала Т. БАХТЄЄВА.

Народний депутат заявила, що для боротьби з раковими захворюваннями діє державна програма «Онкологія», метою якої є підвищення ефективності загальнодержавних заходів щодо профілактики та зниження смертності від онкологічних захворювань.

"Державним бюджетом на 2011 рік передбачено виділення майже 231 млн. гривень, що практично покриває потреби програми. Також, в 2011 році, в розмірі 60 млн. гривень буде профінансована Державна програма «Дитяча онкологія» на 2006-2010 роки, яка, незважаючи на закінчення в 2010 році, має велике значення у боротьбі з дитячими онкологічними захворюваннями. Ми закінчуємо розробку нової програми «Дитяча онкологія», фінансування відповідних заходів у рамках попередньої програми буде продовжуватися,»- заявила Т. БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що сьогодні головним завданням у боротьбі проти раку, є привертання загальної уваги до проблеми онкологічних захворювань і сприяння просуванню різних способів боротьби з глобальним тягарем цієї хвороби.

Народний депутат закликала владу, колег-медиків, все суспільство об`єднати свої зусилля в боротьбі з цією хворобою, боротися за життя кожного нашого співвітчизника, якого спіткала ракова хвороба.