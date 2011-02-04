В Україні низький рівень онконастороженості населення

В Україні – низький рівень онкологічної настороженості населення, про це свідчать результати опитування, проведеного громадською організацією “Здорове людство”.

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор організації Леся ЛОГВИНЕНКО, 70% населення України вважають, що профілактичні огляди мають бути добровільними. «Лише 48% опитаних знають свого дільничного лікаря, і час від часу до нього звертаються. Тільки 40% жінок звертаються раз на рік до гінеколога. 60% - раз на три роки за потребою, у разі направлення за першою симптоматикою. Найсумніше, що лише 23% жінок після 55 років регулярно проходять профілактичні огляди. Це свідчить про те, що в українців знижена онкологічна настороженість до свого здоров`я, хоча проблема раку може торкнутися кожного», - сказала Л.ЛОГВИНЕНКО, зазначивши, що в нашому суспільстві превалює тенденція «не думай – і це тебе не торкнеться».

На прес-конференції було відзначено, що за останні роки рак в Україні помолодшав.

Завідуючий відділом організації протиракової боротьби Національного інституту раку Андрій ГАЙСЕНКО повідомив, що середній вік онкологічного хворого в Україні - 55 років, а на Заході - 70 років.

Кажучи про причини цього явища А.ГАЙСЕНКО зазначив, що тривалість життя чоловічого населення і, меншою мірою, жінок у нашій країні істотно нижча, ніж у країнах Заходу.

Він також звернув увагу на те, що з кожним роком збільшується дія канцерогенних чинників ризику. «Це, по-перше – табакокуріння. Ми говоримо про це як про щось банальне, але табакокуріння відноситься до 30% причин усіх випадків раку. Йдеться не лише про рак легенів, бронхів, трахеї, але й про рак шлунку, печінки, нирки, сечового міхура, а у жінок - раку шийки матки», - сказав А.ГАЙСЕНКО.

Довідка УНІАН. Сьогодні – 4 лютого – в світі відзначають Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. За прогнозами ВООЗ, у світі з 2005 по 2015 роки від раку помре 84 мільйони чоловік.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, більш як 70% усіх випадків смерті від раку відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п`яти видів раку (в порядку убування): раку легенів, шлунку, печінки, ободової та прямої кишки і стравоходу, найбільша кількість жінок - унаслідок раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки.

Одна п`ята частина всіх ракових захворювань у світі розвивається в результаті хронічної інфекції. Так, наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) викликає рак шийки матки, а вірус гепатиту B - рак печінки.

При ранньому виявленні та належному лікуванні третя частина ракових захворювань виліковна.

Експерти ВООЗ стверджують, що 40% випадкам захворювання на рак можна запобігти, уникаючи контакту з таким відомим канцерогеном, як тютюновий дим. Вживання тютюну є єдиною найважливішою причиною розвитку раку в світі, якій можна запобігти.