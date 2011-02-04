Подаруй шанс на життя дитині із саркомою!

6-річному Іллі Глазовому терміново потрібна допомога! У хлопчика – саркома, тобто злоякісна пухлина. Вже майже два роки Ілля бореться зі страшною хворобою! Українські лікарі вважають, що зробили все, що могли. Але побороти рак не вдається. Шанс на одужання Іллі дають британські лікарі. Прийняти хлопчика на лікування готова клініка The Harley Street Clinic. На перші два курси потрібні 40 000 фунтів стерлінгів.

Ілля з мамою зараз в лікарні в Києві, тато – розривається у пошуках грошей. Допоможіть зібрати необхідну суму на лікування і подарувати Іллі шанс на одужання!!

Телефон тата, Євгена - +380 66 368 15 70

Реквізити для надання допомоги:

Керченське відділення 4552 ВАТ Ощадбанк

МФО 384061

Код ОКПО 02761996

Розрахунковий рахунок банка: 2924201

Розрахунковий рахунок Отримувача: 26255507512078

Отримувач: Глазова Олена Іванівна

Благодійна допомога на лікування сина, Глазовому Іллі.