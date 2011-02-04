Коли відкриють новий корпус в Інституті раку в Києві?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що новий лікувальний корпус при Національному інституті раку в Києві, який будується вже майже 19 років, вже в червні буде готовий приймати пацієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після ознайомлення з ходом робіт з добудови об`єкту.

«Ступінь готовності дуже добрий... Ми плануємо ввести його в експлуатацію і почати приймати хворих 14 червня цього року», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що це буде сучасний лікувальний центр.

«Ми вже встановили тут лінійний прискорювач - він буквально за якийсь час запрацює. У час, що залишився, укомплектуємо цю клініку найсучаснішим устаткуванням для діагностики і лікування раку. І у Києві, і в Україні з`явиться найсучасніший центр», - наголосив прем`єр-міністр.

Він також повідомив, що для закінчення робіт з введення в експлуатацію корпусу планово буде виділено з бюджету близько 109 млн. грн., більша частина з яких піде на закупівлю устаткування.