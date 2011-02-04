Азаров розповів про рак

Онкологічні захворювання - це серйозна проблема для України, однак у боротьбі з ними є значні досягнення, вважає прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відвідання Національного інституту раку в Києві.

«Є дуже великі досягнення у лікуванні раку. Ми сьогодні переконалися (у цьому – УНІАН), поговоривши з хворими. Ті результати, про які вони мені розповіли, дуже обнадійливі. Вони говорять про те, що наша онкологічна практика дозволяє виліковувати і дітей, і дорослих», - відзначив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що у 2010 році в Україні почали працювати 7 онкологічних центрів.

Водночас М.АЗАРОВ підкреслив, що, згідно із статистичними даними, в середньому за рік в Україні від раку помирають приблизно 90 тис. осіб.

«Проблема раку для нас досить серйозна. Статистика говорить про те, що приблизно 90 тисяч наших громадян на рік помирають від захворювання раком, причому третина з них - це люди працездатного віку. Тому скоротити смертність, подовжити життя людей - це не тільки гуманітарне і соціальне завдання, це ще й велике економічне завдання», - заявив М.АЗАРОВ.

Він наголосив на необхідності у найкоротші терміни підвищити рівень надання медичних послуг.