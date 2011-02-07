За кількістю ліжко-місць Україна випереджає країни Європи

Незважаючи на те, що Україна значно випереджає європейські країни за формальними показниками (кількість ліжко-місць, кількість лікарень), якість медицини в нашій країні значно відстає від європейських норм.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» № 4 від 5 лютого 2011 року повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

„За кількістю ліжко-місць Україна приблизно в півтора-два рази випереджає європейські країни: у країнах ЄС - 55 ліжко-місць на 10 тис. населення, тоді як в Україні - 91; у країнах ЄС хворий проводить у стаціонарі дев’ять днів до лікування, а в Україні - 13; кількість установ охорони здоров’я в нас теж удвічі більша порівняно з ЄС (відповідно 0,6 і 0,3 на 10 тис. населення). При цьому за показниками смертності - від серцево-судинних захворювань, дитячої та передчасної смертності ми, на жаль, удвічі попереду Європи всієї“, - сказала вона.

„Виникає запитання: чому? Одна з відповідей - гроші розпорошено по занадто великій кількості установ охорони здоров’я, які ми не можемо наповнити хорошим устаткуванням, не можемо забезпечити всі їх, включаючи сільську місцевість, кваліфікованими медичними кадрами“, - зазначила І.АКІМОВА.

„Часто лунає теза: у нас занадто мало грошей витрачається на охорону здоров’я - близько 4% від ВВП, тоді як в інших країнах - 7%. Якщо грошей недостатньо, то розпорошувати їх тим більше неприпустимо. Наявні кошти треба використовувати так, щоб видати на-гора більший результат“, - вважає заступник глави Адміністрації Президента.

„За статистикою, хірург у нас робить у середньому 10-15 операцій на місяць, тоді як у розвинених країнах цей показник у три-чотири рази вищий. Зрозуміло, що якіснішу допомогу надає той спеціаліст, який більше оперує. Виникає запитання: що краще - залишати величезну кількість практикуючих хірургів, які, по суті, не мають належного досвіду, чи концентрувати в конкретних місцях високоспеціалізовану медичну допомогу, де вона відповідатиме стандартам якості? Відповідь очевидна“, - сказала І.АКІМОВА.

„Отже, грошей в країні менше, ніж у ЄС, лікувальних установ більше, результати гірші. Звідси висновок: треба щось змінювати. Мережу лікувальних закладів слід змінити з урахуванням потреб кожного регіону“, - зазначила вона.

За її словами, реформа системи охорони здоров`я включає три напрямки. Перше - це зміна мережі закладів охорони здоров`я. Друге - зміна системи фінансування охорони здоров`я. І третє - вдосконалення системи контролю якості (введення стимулів і самого контролю якості послуг, що надаються).