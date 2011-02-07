Прошла найпотужніша за останні півроку магнітна буря

Найпотужнішу за останні півроку магнітну бурю зафіксовано у ніч на 5 лютого.

Як передає РІА Новости, про це повідомили російські фахівці лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебєдєва.

Магнітна буря, за німи даними, тривала шість годин. Індекс геомагнітної активності досягнув значення Кр 6, що відповідає двом балам за прийнятою п’ятибальной шкалою класифікації магнітних бурь.

«Хоча ця буря і не є рекордною (вище за неї розташовується ще три класи могутніших подій), подій такої амплітуди не спостерігалося півроку - з 4 серпня 2010 року. Останню ж бурю, що перевершує сьогоднішню за потужністю, було зареєстровано 10 місяців тому, 5 квітня 2010 року, коли індекс геомагнітної активності досягнув у максимумі бурі рівня Kp=7", - йдеться в повідомленні на сайті лабораторії.

"Причиною бурі став корональний викид маси - викид високотемпературної плазми з корони Сонця в напрямку на Землю, що стався приблизно три дні тому", - пояснив співробітник лабораторії Сергій БОГАЧЕВ.