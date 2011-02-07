У Маріуполі через переохолодження постраждали 54 людини

У місті Маріуполі Донецької області з початку нинішньої зими за офіційними даними медиків від переохолоджень і обморожень постраждали 54 людини, із них одна померла.

Про це повідомляє маріупольський сайт ilich.in.ua. Згідно з повідомленням, лише за вчорашню добу з ознаками загального переохолодження організму до міської лікарні були доставлені чоловік і жінка, які перебували в стані алкогольного сп`яніння.

Також учора на Таганрозькій трасі, на околиці міста, було знайдено мертвою людину, яка замерзла. Особу загиблого чоловіка поки не встановлено, на вигляд йому близько 45 років, уточнює видання, посилаючись на дані, отримані в міській лікарні швидкої медичної допомоги.

За словами медиків, «людину, яка лежала посеред засніженого поля, випадково помітив водій». «Потерпілий не подавав ознак життя. Водій відразу подзвонив до «швидкої» й, дочекавшись бригаду, особисто провів медиків на місце, але рятувати чоловіка було пізно. Він був мертвий, і лікарям залишалося лише констатувати смерть», - розповіли в лікарні.

Тіло загиблого було доставлено в судово-медичну експертизу, якій і належить встановити дійсну причину смерті людини.

Як уточнив начальник прес-служби Маріупольського міськуправління міліції Іван БАБАЄВ, тіло невідомого було виявлено неподалік дороги до селища Виноградне, тому перевірку за фактом смерті людини зараз проводить міліція Новоазовського району.