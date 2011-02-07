Цієї ночі по всій Україні йтиме сніг з дощем

Уночі 8 лютого по всій території в Україні, крім західних областей, а вдень на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах східної частини подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті та Одещині до 12°, в східній частині 0-4° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та області вночі та вранці пройде невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3 морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.