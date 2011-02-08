У прийомних сім’ях і дитбудинках сімейного типу - 9 тис. дітей

В Україні на кінець 2010 року в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховувалося 9024 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, про це свідчать дані, узагальнені Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини, які надійшли з регіонів країни щодо розвитку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Станом на 1 жовтня 2010 року таких дітей було 8734.

Протягом 2010 року 1449 дітей, які з різних причин залишились без батьківського піклування, влаштовано у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Переважна більшість дітей, які виховуються у таких сім’ях, - у віці від 6 до 18 років – 83%, 13% – діти до 6 років, 4% – вихованці старші 18 років.