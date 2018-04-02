Батько дівчинки, померлої на уроці фізкультури: "Я так цього не залишу"

Після смерті під час уроку фізкультури 13-річної Маші Щуренко в Міносвіти знов задумалися про фізичну підготовку дітей. Завтра із цього приводу готується велика нарада.

«Туди з`їдуться всі вчителі фізкультури. Міністерство планує провести роз`яснювальну роботу не тільки серед них, але і серед класних керівників, медперсоналу шкіл, батьків — починаючи від проходження медогляду до виставляння оцінок по фізкультурі», — сказав нам головний фахівець з питань фізвиховання Сергій Дятленко. За його словами, в першу чергу, батькам хочуть пояснити, що медогляд потрібно проходити сумлінно, а не за коробку цукерок. «Після перших смертей нормативи ми переглянули і цілий рік не було ніяких подібних випадків. Повністю виключити їх навряд чи вдасться, але зробити все можливе, включаючи нормальні медогляди, щоб попередити, — наше завдання», — каже Дятленко.

На форумах кияни підтверджують, що пройти медогляд зараз простіше простого. «Проходили восени. Дали обхідний лист з лікарями. Коли заходили в кабінети, нам без єдиного питання або огляду ставили «здоровий», — пише киянка Марина Іванівна.

КОЖЕН 7-Й ХВОРІЄ. За даними КМДА, в 2010 році кожен сьомий школяр мав незадовільний стан здоров`я. Згодні з цим навіть вчителі фізкультури. «Після перегляду нормативів прагну їх не перенавантажувати. Дивлюся, хто що може. Але зараз майже кожна дитина в 13 років або постійно палить, або вже пробувала алкоголь. Вони вже після розминки задихаються», — говорить вчитель фізкультури однієї з шкіл на Харківському Андрій Іршин. Правда, батьки говорять, що не завжди фізкультурники роблять скидки на здоров`я. «Моя дочка часто застуджується, і коли у неї нежить, я забороняю їй займатися фізкультурою. А оскільки пропускати її не можна, то прошу її просто посидіти. Але одного разу вчитель просто поставив їй «незад.» і обізвав ледаркою», — сказав нам батько 9-класниці Ігор Володимирович.

ГІМНАСТИКА. Щоб діти були здоровіші і міцніші, в мерії хочуть ввести вранці обов`язкову зарядку для школярів. «Буде профілактика плоскостопості, сколіозу і інших хвороб», — вважає глава комісії з охорони здоров`я в Київраді Алла Шлапак. Вправи складалися за участю олімпійської чемпіонки Катерини Серебрянськой. Але ця ініціатива зависла в повітрі. У столичному главку охорони здоров`я нам сказали, що поки не буде висновків комісії, ніяких змін для школярів не передбачається. «Комісія працюватиме не менше тижня. Коли вона зробить свої висновки, можливо, прийматимуться якісь заходи», — сказала нам прес-секретар міськздраву Тетяна Юрченко.

БАТЬКО: «МАША ВЖЕ НЕПРИТОМНІЛА»

Тато Маші Олег теж ні в чому не звинувачує керівництво школи. Як він розповів «Сьогодні», дівчинка була на обліку у гастроентеролога. У неї бували спазми шлунку, і вона непритомніла. Але лікарі сказали, що причиною смерті могли бути проблеми з легенями. «Я навчив її плавати з чотирьох років, вона нормально себе почувала, не кашляла. Не знаю, при чому тут легені?.. Вчителів я ні в чому не звинувачую. Але справу я так не залишу. І я з`ясую, що ж стало причиною смерті моєї дочки». Нагадаємо, попередня причина смерті Маші — серцевий напад.

Владислава Сначева, Олексій Росовецький, Тетяна Беркович, фото: С.Ніколаєв

segodnya.ua