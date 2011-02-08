В Україні спостерігається незначне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Як зазначається, за інформацією Державної санітарно-епідеміологічної служби, з 10-ти контрольних міст у 8-ми показники захворюваності нижчі за епідемічний поріг. Виняток склали Вінниця і Донецьк, де цей поріг був перевищений на 12,2% і 2,5% відповідно. У 765 школах та 10 школах-інтернатах введено карантин, завдяки чому, за попередніми оцінками, вдалось попередити захворювання до 40% дітей.

Таким чином, у цілому в країні ситуація цілком контрольована. Всі медичні заклади мають необхідний запас профілактичних та лікувальних препаратів проти респіраторних інфекцій.