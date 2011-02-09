В Україні через негоду знеструмлено 49 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (сильні пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 49 населених пунктів у чотирьох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, зокрема, без електропостачання у Житомирській області залишились 24 н.п., у Київській - 17, у Чернігівській та Волинській – по 4 н.п.