В Україні можуть відмінити літній і зимовий час

Міністерство охорони здоров’я проведе аналіз щодо можливої відміни в Україні переходу на літній і зимовий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр охорони здоров`я Ілля ЄМЕЦЬ.

"Якщо говорити про літній час, я підкреслюю, хочу зробити аналіз по деяких епідеміях зимового часу, а потім вже робити пропозиції щодо літнього часу", - сказав міністр.

Він зазначив, що відміна переходу на зимовий час можлива лише після такого аналізу.

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 лютого, президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ оголосив про скасування в Росії переходу на зимовий і літній час. За його словами, росіяни не переводитимуть стрілки годинника на годину назад вже з осені 2011 року. Про традиційне переведення годинників у березні Д.МЕДВЕДЄВ говорити не став, тому, мабуть, 27 березня Росія востаннє переведе годинник вперед.