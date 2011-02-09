Не зареєстровані в Україні вакцини не можуть бути використані

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Сергій РИЖЕНКО зазначає, що вакцини, які не зареєстровані в Україні, не можуть бути використані для проведення щеплень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерство охорони здоров’я України.

С.РИЖЕНКО нагадав, що в Україні, згідно з Календарем профілактичних щеплень передбачена вакцинація проти кору, паротиту, краснухи, яка проводиться комбінованою вакциною (КПК) дітям у віці 12 місяців та ревакцинація – у 6 років.

Він також наголосив, що проведення окремого щеплення проти кору та краснухи Календарем профілактичних щеплень не передбачено. “Тому вакцина будь-якого виробника (у тому числі, і індійського) проти кору та краснухи не може бути використана для проведення планових щеплень і, відповідно, не може закуповуватися за централізовані кошти”, - сказав С.РИЖЕНКО.

Він зазначив, що згідно з чинним законодавством, Україні дозволено використовувати лише ті імунобіологічні препарати (вакцини), що зареєстровані в Україні та пройшли відповідний лабораторний контроль.

В МОЗ нагадують, що у Календарі профілактичних щеплень визначений перелік інфекцій, проти яких проводиться вакцинація. У розділі Календаря «Щеплення за віком» передбачено проведення щеплень проти: гепатиту В, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, поліомієліту.

Чинний Календар профілактичних щеплень України відрізняється від попередніх широким впровадженням та застосуванням сучасних, ефективних та безпечних вакцин. Застосування цих вакцин для імунізації дитячого населення України є пріоритетним напрямком держави, що знайшло відображення в прийнятому Законі України „Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки”.

На сьогодні у Міністерстві охорони здоров`я України визначена номенклатура вакцин на 2011 рік та розпочаті тендерні процедури, за результатами яких буде визначено перелік вакцин до закупівлі.