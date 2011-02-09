Кожні зайві 5 кг збільшують шанс щодо раку на 10%

Кожні 5 зайвих кілограмів маси тіла людини на 10 % збільшують її ризик захворіти на рак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні керівник бюро ВООЗ в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ на засіданні Клубу соціальної журналістики фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», присвячений проблемам онкологічної захворюваності.

За його словами, про такий вплив надлишкового індексу маси тіла свідчать нові дослідження провідних вчених. “Це дуже істотний чинник. Бо якщо людина має масу тіла більшу на 10-15 кілограмів ризик щодо онкології зростає вже на 30 % і так далі. З іншого боку це вказує на те, що раку можна і потрібно запобігати. Сьогодні у світі уряди багатьох країн, Всесвітня організація охорони здоров’я планують проводити багато зустрічей, щоб виробити стратегію протидії цим проблемам,” – зазначив І.ПОКАНЕВИЧ.

Він підкреслив також, що рак став другою причиною смертності у Європейському регіоні. “Смертність від раку в Європі – одна четверта від загальносвітових показників. Європейський регіон – лідер за показниками захворюваності та смертності. Проблема не тільки в системі охорони здоров’я, шкідливій екологічній ситуації. Є достатній компонент поведінки самої людини та медиків,” – наголосив І.ПОКАНЕВИЧ.

Він підкреслив, що 70% випадків захворюваності на рак залежать від певної поведінки людини, способу її життя, зокрема чи курить вона, чи вживає алкоголь, скільки часу піддається ультрафіолетовому опроміненню, як харчується.