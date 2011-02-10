Чорнобильські птахи мають аномально маленький мозок

У птахів, що мешкають в районі Чорнобильської катастрофи, об`єм мозку в середньому на 5% менший звичайного, свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі PLoS One.

До такого висновку прийшла група учених з Норвегії, Франції і США на підставі вивчення в районі Чорнобиля 550 птахів 48 різних видів.

Одним з перших результатів цієї роботи стала опублікована минулого року велика доповідь, згідно з якою в забороненій зоні навколо Чорнобильської АЕС різко зменшується кількість ссавців.

Для нинішнього дослідження учені за допомогою павутинових мереж відловлювали птахів з восьми лісових масивів навколо Чорнобиля. Зважаючи на різницю в розмірах між птахами різних видів, вони виявили, що у птахів із зараженої зони об`єм мозку в середньому на 5% менший, ніж у птахів, не схильних до дії радіації.

Високий рівень радіації викликає у птахів окислювальний стрес, для боротьби з яким вони використовують антиоксиданти, що є у них.

На думку учених, зменшення об`єму мозку може бути результатом того, що організм тих птахів, що мешкають в зоні Чорнобильської аварії, має гострий брак антиоксидантів.

korrespondent.net