Україні цікаві досягнення Ізраїлю у медицині

Україні цікаві досягнення Ізраїлю в аграрному секторі і медицині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром туризму Ізраїлю Стасом МІСЕЖНИКОВИМ.

Він підкреслив, що інтерес України викликає використання Ізраїлем високих технологій у цих сферах.

М.АЗАРОВ також підкреслив, що взаємний інтерес у України і Ізраїлю існує в туристичній сфері. Прем`єр-міністр України наголосив на необхідності розширення співпраці двох країн і висловив сподівання, що введення безвізового режиму між Україною і Ізраїлем стане серйозним кроком для розвитку економічних відносин, які на даному етапі знаходяться на достатньо задовільному рівні.

“Ми раді тій динаміці, яка існує у нас зараз. Відносини розвиваються добре, конфліктів у нас немає, спірних питань теж не так багато”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Ізраїль для України є дружньою державою, і зазначив, що багато вихідців з України зараз є громадянами Ізраїлю.