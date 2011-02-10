Генсек ООН візьме участь у Чорнобильській конференції

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун візьме участь у Міжнародній конференції “25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього”, яка відбудеться у Києві 20-22 квітня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході зустрічі з міністром туризму Ізраїлю Стасом МІСЕЖНИКОВИМ.

“Вже досягнута згода на участь у цій зустрічі Генерального секретаря ООН”, - сказав М.АЗАРОВ.