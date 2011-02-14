Які ліки в Україні підробляють найчастіше

У 2010 році Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів виявила 2 млн. 153 тис. 638 упаковок неякісних і незареєстрованих лікарських засобів на суму більш як 13 млн.грн. Про це розповів на прес-конференції глава Державної служби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками Олексій Соловйов.

«Перше місце в Україні по структурі захворюваності займають захворювання системи кровообігу. А по структурі споживання у нас на першому місці знаходяться лікарські препарати від захворювань шлунково-кишкового тракту», - сказав він.

Фальсифікатори перш за все підроблюють часто рекламовані препарати з найбільшим об`ємом продажів. За словами Соловйова, до таких належать ферментні препарати «Мезим» і «Фестал».

У 2010 році в результаті контрольних заходів 2,5 млн. упаковок ліків на суму 17 млн. грн було заборонено до реалізації і застосування, з них 2 млн. упаковок утилізували під контролем Держліків і 446 тис. було повернено постачальникам.

newsland.ru