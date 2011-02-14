Івано-Франківщина: лікарні завищували вартість медпослуг

Територіальне відділення Антимонопольного комітету на Івано-Франківщині оштрафувало районні лікарні за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному територіальному відділенні антимонопольного комітету України, передав кореспондент ГолосUA.

Як встановило відомство, лікарні завищували вартість платних медичних послуг, що призвело до ущемлення інтересів споживачів.

Зокрема, оштрафовано Богородчанську центральну районну лікарню на 5 тис. грн., Снятинську центральну районну лікарню на 3,5 тис. грн., Рогатинську центральну районну лікарню 3 тис. грн., Рожнятівську центральну районну лікарню на 2,5 тис. грн., а також Яремчанську центральну міську лікарню на 3 тис. грн.

Відповідачі визнали порушення, привели вартість послуг до економічно обґрунтованого рівня та зобов’язалися сплатити штраф до Державного бюджету.

www.golosua.com