Запоріжжя: школи закривають на карантин

У Запорізькій області у зв`язку із зростанням захворюваності на грип і ГРВІ на карантин закрито 27 шкіл.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС Запорізької ОДА з посиланням на дані Запорізької обласної санепідемстанції, "на сьогодні у Запорізькому регіоні пороговий рівень захворюваності перевищений у місті Мелітополі (на 9,5%), місті Бердянську (на 33%) і в Веселівському районі (на 58,5%)".

Загалом в області у зв`язку з показником захворюваності на грип і ГРВІ серед школярів на карантин закрито 27 шкіл.