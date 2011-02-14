Завтра в Україні мороз ще більше посилиться

Завтра, 15 лютого, в Україні очікується подальше зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 17-22° морозу, місцями, крім південної частини, 24-26°, вдень 9-14° морозу. В Криму, на Закарпатті та півдні Одещини вночі 10-15°, вдень 2-7° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 10-12°, вдень 1-3° морозу.

Без опадів. На дорогах, крім більшості районів південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

У Київській області утримається холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, місцями 25°, вдень 9-14° морозу. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.