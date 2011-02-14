Коли в Україні буде страхова медицина?

Голова парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва вважає, що вже до 2014 року Україна буде готова до переходу на медичне страхування. Про це вона сказала в інтерв`ю УНІАН.

Прийняття протягом минулого року чотирнадцяти законів, в тому числі і чотирьох загальнодержавних програм, спрямованих на поліпшення медичного обслуговування, підтримка Верховною Радою шести постанов і розгляд понад 11 тисяч звернень від громадян - такий неповний перелік основних досягнень профільного комітету під керівництвом Тетяни Бахтеєвої. На черзі кардинальне реформування медичної галузі з переходом на оплату послуг медустанов, новий підхід до надання першої необхідної допомоги на селі з обов`язковим створенням у кожному населеному пункті фельдшерсько-акушерських пунктів та пунктів надання першої необхідної допомоги.

«Наша держава вже давно чека на реформи, тому не дивно, що вона є однією з пріоритетних для Глави держави, - говорить Тетяна Бахтеєва. - Насамперед, ми повинні сьогодні чітко розмежувати поняття надання первинної і вторинної допомоги, таким чином зробивши медичне обслуговування найбільш ефективним - щоб людям з села не доводилося їхати за сотні кілометрів на огляд до лікаря».

Запорукою успіху вирішення цього питання в Комітеті вважають комплексний підхід - збільшення фінансування, цільове забезпечення ліками та посилення кадрового потенціалу. «На другому етапі, який плануємо завершити до кінця наступного року, хочемо випробувати реформу, запустивши її в дію у Вінницькій, Донецькій і Дніпропетровській областях, - пояснює Бахтеєва. - Третій етап покликаний здійснити перехід від бюджетного утримування державних і комунальних закладів охорони здоров`я до принципу їх утримання за рахунок грошей, сплачених за надання конкретних медичних послуг ».

У комітеті розраховують, що таким чином вже до 2014 року нинішня система охорони здоров`я буде готова до переходу на медичне страхування. Ввести її в дію має зареєстрований у Верховній Раді законопроект № 4744 «Про фінансування системи охорони здоров`я та обов`язкове медичне страхування». При цьому Тетяна Бахтеєва уточнює: платити будуть тільки платоспроможні верстви населення. Ті ж, кому це не по кишені, і далі будуть лікуватися за державний рахунок. «Державне фінансування медицини має зберегтися, і реформа не знімає з держави відповідальності за здоров`я своїх громадян. Страхові внески - лише додаткове джерело доходів. Звичайно, держава і надалі буде піклуватися про малозабезпечених, пенсіонерів, інвалідів і дітей».