У ВР відбудуться парламентські слухання щодо пенсійної реформи

У середу, 16 лютого, у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання на тему: «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що ці слухання розпочнуться о 15.00.