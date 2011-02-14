В шести областях України знеструмлено 23 населених пункти
15:35, 14 лютого 2011Країна
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Через негоду в шести областях України залишаються знеструмленими 23 населених пункти.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, 12-13 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 982 населених пункти у 21 області:
За добу було відновлене електропостачання 959 сіл.
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