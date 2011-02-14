Накопичувальний рівень пенсійної системи введуть у 2013 р.?

Накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні може бути введено з початку 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми домовилися про головне, що накопичувальний етап пенсійної реформи, і розрахунки вже підтвердили це, дозволяє нам у законопроекті написати – з 1 січня 2013 року. Тобто, з 1 січня 2013 року зможе запрацювати механізм накопичувальної системи персоніфікованих рахунків», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що впродовж 2011 і 2012 років буде наведено лад у солідарній системі пенсійного забезпечення.

«Тобто, фактично, ми вийдемо на бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. І, починаючи з 2013 року, реформа приступить до завершального етапу, і люди відчують перевагу цієї пенсійної реформи», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр міністр України міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО висловив надію, що Верховна Рада ухвалить закон про пенсійну реформу в березні 2011 року. Про це він заявив 18 січня на прес-конференції в Дніпропетровську.

„Я передбачаю, що після громадських слухань у ВР 16 лютого закон про пенсійну реформу буде обговорений народними депутатами. Після цього прийматимуться пропозиції до проекту закону. Думаю, до середини березня, максимум – до кінця березня, закон буде проголосовано”, - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, людям не варто турбуватися, що якісь рішення будуть ухвалені заднім числом.

“Які б норми не були прописані, вони почнуть діяти після ухвалення закону Верховною Радою, підписання Президентом і з дня публікації”, - сказав віце-прем`єр міністр.

С.ТІГІПКО також вважає, що відносно другого рівня пенсійної реформи має бути прописана більш чітка позиція: прийнято “механізми і закони, які б захистили гроші другого рівня від корупції й розкрадання”.

Ця норма, за його словами, повинна діяти з 2013 року. “До цього часу ми всі встигнемо, зокрема, покращити ситуацію з Держбюджетом”, - вважає С.ТІГІПКО.

Водночас профспілки не підтримують законопроект про введення пенсійної реформи. Про це повідомив 13 січня заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Григорій ОСОВИЙ.

2 лютого на своєму засіданні Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці ухвалив рішення запропонувати парламенту відхилити проект закону України "Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", поданий Кабінетом міністрів України.

Члени комітету мотивували своє рішення тим, що уряд не врахував спільних напрацювань трьох Сторін соціального діалогу і наукових установ. У комітеті констатують, що комплекс запропонованих у законопроекті заходів не розв’язує проблеми фінансової стабілізації солідарної системи пенсійного страхування.

За ініціативою НФПУ в 18 регіонах України відбулося громадське обговорення пенсійної реформи, запропонованої урядом. За результатами слухань учасники прийняли резолюцію, в якій висунули до уряду і Верховної Ради кілька вимог. Зокрема, вилучити із закону всі статті, пов`язані з підвищенням пенсійного віку, а також негайно ізятися за розробку і реалізацію державних програм щодо підвищення тривалості життя людини, збільшення зарплати і впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення.

4 лютого в Києві відбулося перше засідання робочої групи з підготовки альтернативної пенсійної реформи.