Куди зателефонувати, якщо медики вимагають у вас гроші

Начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Раїса МОІСЕЄНКО звернулася до киян з проханням повідомляти про усі випадки порушення прав при отриманні медичної допомоги на телефон «гарячої лінії».

Як повідомляє прес-служба КМДА, за інформацією Р.МОІСЕЄНКО, у разі виникнення конфліктних чи надзвичайних ситуацій з медичних питань необхідно звертатись за телефоном: 278-41-91. Головне управління охорони здоров’я оперативно реагує на кожне звернення, запевнила вона.

Керівник управління звернула увагу, що вимагання коштів від громадян, які звернулись до медичного закладу, є неприпустимим порушення прав пацієнтів.

Р.МОІСЕЄНКО повідомила, що спеціальна комісія ГУОЗ розслідує випадок вимагання грошей медсестрою Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 від пацієнта.