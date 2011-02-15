Україна візьме участь в розробці Конвенції ООН про права дитини

Україна візьме участь у розробці факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, який надасть дітям можливість безпосередньо подавати скарги до Комітету ООН з прав дитини на порушення їх прав.

Про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, поінформували УНІАН в прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра, делегація України у складі представників Міністерства юстиції відбула до м. Женева (Швейцарія), де до 16 лютого триватиме засідання Робочої групи відкритого складу з розробки Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, що передбачає запровадження процедури повідомлень.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що підставою для розробки Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини стала неефективність або низька дієвість національних механізмів захисту прав дітей. Такі механізми зобов‘язані створювати держави, які стали учасницями Конвенції про права дитини або факультативних протоколів до Конвенції щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії та щодо участі дітей у збройних конфліктах.

За словами міністра юстиції, досвід та статистика застосування вищезазначених документів продемонстрували недостатню ефективність національних механізмів захисту. Саме це й стало підставою для розробки нового міжнародного інструменту захисту прав дітей як найбільш вразливої категорії населення

Факультативний протокол до Конвенції надасть можливість дітям як особисто, так і в складі групи подавати скарги безпосередньо до Комітету з прав дитини. Документ також має відобразити питання, що стосуються якості представництва, можливих конфліктів інтересів та конфіденційності процедури повідомлень.

За словами міністра юстиції, новий Факультативний протокол до Конвенції про права дитини має бути поданий на розгляд Ради ООН з прав людини під час її сесії в червні 2011 року.

***Конвенція про права дитини була підписана Україною 21 лютого 1990 року та набула чинності для нашої держави 27 вересня 1991 року. Згідно з положеннями Конвенції, держави-учасниці зобов’язані поважати і забезпечувати всі права, передбачені цим міжнародним актом, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції. А також вживати всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання.

Факультативний протокол - різновид багатостороннього міжнародного договору, в якому закріплюється домовленість ряду учасників щодо питань, за якими не досягнуто загальної згоди всіх сторін основного договору, якщо в ньому не вдалося передбачити факультативні положення або можливість заяви застережень.