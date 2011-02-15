Гідрометцентр попереджає про загрозу сходження лавин у Криму

Український гідрометеорологічний центр попереджає про загрозу сходження сніжних лавин у Криму у понеділок і у вівторок, 14 і 15 лютого, через снігопади.

Таке повідомлення розміщено сьогодні на сайті Гідрометцентру.

У свою чергу, Кримське управління МНС подовжило на кілька днів оголошене минулого тижня штормове попередження, оскільки вночі і вранці 15 і 16 лютого на південному березі Криму очікується зниження температури повітря до 10-12° морозу.