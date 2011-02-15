Україна на 32,3% збільшила експорт фармацевтичної продукції

Україна в 2010 році збільшила експорт фармацевтичної продукції на 32,3%, порівняно з 2009 роком – до 198 млн. 519,5 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 14,8% – до 2,445 млрд. 836 тис. дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних масел і косметичних препаратів збільшився на 19,4% – до 163 млн. 162,5 тис. дол., імпорт – на 12,6%, до 772 млн. 182,8 тис. дол.

Експорт мила і миючих засобів за вказаний період збільшився на 19,6% – до 100 млн. 310,4 тис. дол., імпорт – на 7,3%, до 399 млн. 511,6 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5%, порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., експорт – на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тис. дол.