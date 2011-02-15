Конкурс для журналістів "Зупинимо туберкульоз!" добігає фіналу
За ініціативи фонду Ахметова
БФ Ріната Ахметова «Розвиток України» та Український журналістський фонд запрошують редакції та незалежних журналістів надіслати свої матеріали на конкурс публікацій і сюжетів «Зупинимо туберкульоз!».
Можлива тематика публікацій:
1. Аналіз масштабів поширення епідемії туберкульозу, вплив на якість життя людей.
2. Профілактика захворювання. Важливість діагностики та комплексного лікування. Відповідальна поведінка щодо профілактичних заходів і самої хвороби.
3. Заходи по боротьбі з туберкульозом на національному та місцевому рівнях.
4. Підвищення якості життя людей, що перехворіли на туберкульоз.
5. Соціальні аспекти захворювання. Ставлення суспільства до хворих, стигма.
6. Благодійна діяльність, спрямована на боротьбу з туберкульозом.
7. Посилення можливостей традиційної медицини для боротьби з туберкульозом.
8. Діти і туберкульоз.
9. Туберкульоз в пенітенціарній системі.
10. Взаємодія органів влади, медичної спільноти, громадських організацій, некомерційного сектора, благодійних фондів, підприємців і об`єднань громадян для запобігання поширення епідемії туберкульозу.
Останній день подачі матеріалів - 28 лютого 2011 року.
Матеріали, подані на конкурс, повинні бути опубліковані або вийти в ефір в період з 18 березня 2010 по 28 лютого 2011 року.
За краще висвітлення епідемії туберкульозу в друкованих виданнях, інформаційних агентствах, Інтернет-виданнях передбачені наступні премії:
Гран-прі «За об`єктивність у висвітленні боротьби з туберкульозом в Україні» - 20 000 грн.
На отримання Гран-прі можуть претендувати журналісти як друкованих, так і електронних видань, і незалежно від регіону розповсюдження.
Серед національних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Серед регіональних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Серед національних телерадіокомпаній:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Серед регіональних телерадіокомпаній:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Приз за прихильність темі - 5 000 грн. (Вручається журналісту, який послідовно висвітлює теми боротьби з туберкульозом протягом тривалого періоду часу).
Публікації та сюжети просимо надсилати на адресу:
01012 Київ, Майдан Незалежності, 2, оф. 737, Український журналістський фонд
(з поміткою – на конкурс «Зупинимо туберкульоз!»)
За додатковою інформацією звертатися:
(044) 279-00-63, 278-01-23, 067 538-92-95