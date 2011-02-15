Конкурс для журналістів "Зупинимо туберкульоз!" добігає фіналу

БФ Ріната Ахметова «Розвиток України» та Український журналістський фонд запрошують редакції та незалежних журналістів надіслати свої матеріали на конкурс публікацій і сюжетів «Зупинимо туберкульоз!».

Можлива тематика публікацій:

1. Аналіз масштабів поширення епідемії туберкульозу, вплив на якість життя людей.

2. Профілактика захворювання. Важливість діагностики та комплексного лікування. Відповідальна поведінка щодо профілактичних заходів і самої хвороби.

3. Заходи по боротьбі з туберкульозом на національному та місцевому рівнях.

4. Підвищення якості життя людей, що перехворіли на туберкульоз.

5. Соціальні аспекти захворювання. Ставлення суспільства до хворих, стигма.

6. Благодійна діяльність, спрямована на боротьбу з туберкульозом.

7. Посилення можливостей традиційної медицини для боротьби з туберкульозом.

8. Діти і туберкульоз.

9. Туберкульоз в пенітенціарній системі.

10. Взаємодія органів влади, медичної спільноти, громадських організацій, некомерційного сектора, благодійних фондів, підприємців і об`єднань громадян для запобігання поширення епідемії туберкульозу.

Останній день подачі матеріалів - 28 лютого 2011 року.

Матеріали, подані на конкурс, повинні бути опубліковані або вийти в ефір в період з 18 березня 2010 по 28 лютого 2011 року.

За краще висвітлення епідемії туберкульозу в друкованих виданнях, інформаційних агентствах, Інтернет-виданнях передбачені наступні премії:

Гран-прі «За об`єктивність у висвітленні боротьби з туберкульозом в Україні» - 20 000 грн.

На отримання Гран-прі можуть претендувати журналісти як друкованих, так і електронних видань, і незалежно від регіону розповсюдження.

Серед національних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань:

1 премія - 10 000 грн.

2 премія - 7 000 грн.

3 премія - 5 000 грн.

Серед регіональних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань:

1 премія - 10 000 грн.

2 премія - 7 000 грн.

3 премія - 5 000 грн.

Серед національних телерадіокомпаній:

1 премія - 10 000 грн.

2 премія - 7 000 грн.

3 премія - 5 000 грн.

Серед регіональних телерадіокомпаній:

1 премія - 10 000 грн.

2 премія - 7 000 грн.

3 премія - 5 000 грн.

Приз за прихильність темі - 5 000 грн. (Вручається журналісту, який послідовно висвітлює теми боротьби з туберкульозом протягом тривалого періоду часу).

Публікації та сюжети просимо надсилати на адресу:

01012 Київ, Майдан Незалежності, 2, оф. 737, Український журналістський фонд

(з поміткою – на конкурс «Зупинимо туберкульоз!»)

За додатковою інформацією звертатися:

(044) 279-00-63, 278-01-23, 067 538-92-95