США і Україна уклали угоду проти торгівлі людьми

Сполучені Штати Америки й Україна підписали угоду про спільну боротьбу з торгівлею людьми.

Документ підписано в рамках візиту до Вашингтона міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який провів переговори з державним секретарем США Хілларі Клінтон.

У розмові сторони обговорили також питання нерозповсюдження ядерної зброї, боротьби зі СНІДом в Україні, економічну співпрацю.

Державний секретар заявила, що очікує від Києва відданості демократичним принципам, підтримки свободи ЗМІ і реформи судової системи.

«Йдеться про більшу прозорість уряду, влади закону, захист свободи слова і ЗМІ, повноцінну юридичну реформу в партнерстві з українським народом, який і є носієм влади в країні, в тому числі з лідерами опозиції і представниками громадянського суспільства», – цитує Радіо Свобода.