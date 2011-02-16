Найчастіша причина смертності в Україні - хвороби серця і судин

Найчастішою причиною смертності та інвалідизації населення в України є захворювання серця і судин, які становлять майже 62% (61,6). За останні 10 років поширеність хвороб системи кровообігу збільшилась майже в 2 рази, захворюваність - на 55%. Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва під час робочої зустрічі з відомими кардіохірургами Лео Бокерія (Росія) і Борисом Тодуровим (Україна), які в рамках Клубу «Сковорода» щодо об`єднання гідних людей України і Росії для досягнення загальнолюдських цінностей провели спільну операцію в Київському міському центрі серця.

На спільній прес-конференції після завершення операції Тодуров і Бокерія відзначили, що вони задоволені результатами проведеної операції з протезування аортального клапана. "Мені працювалося дуже комфортно, тому що дуже професійний колектив. У мене було повне відчуття, що я у себе вдома", - сказав Л. Бокерія. Б. Тодуров, у свою чергу, зазначив, що йому було дуже приємно асистувати колезі з Росії, який по праву входить в сотню кращих хірургів світу.

Український і російський кардіохірурги висловили надію, що спільна операція стане першим кроком до глибшого і плідного співробітництва у цій сфері між двома країнами.

Глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва висловила глибоку повагу Бокерії. На знак вдячності за "тисячі врятованих життів" вона від імені Комітету вручила російському лікаря лист подяки та подарувала книжки з історії України.

За словами Т. Бахтеєвої, кількість хворих в Україні, які потребують кардіохірургічної допомоги, сягає 35 тис. на рік. Кардіохірургічного втручання сьогодні потребує кожна сота дитина в Україні.

У нашій країні виконується близько 15 тис. операцій на серці. Хоча в Німеччині, наприклад, на 80 млн. населення виконується більше 200 тис. операцій на рік. Виходячи з такої статистики проблема попередження та лікування судинних захворювань стала питанням національного значення. Тому «Верховна Рада України, Уряд і наш Комітет неодноразово піднімали це злободенне питання на державному рівні», - зазначила Т. Бахтєєва. За її словами, Президент Віктор Янукович одним зі своїх головних пріоритетів визначив докорінне реформування охорони здоров`я України.

