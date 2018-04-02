Сьогодні будьте особливо уважні до свого здоров'я - на Сонці спалахи

У неділю і понеділок, напевно, багато хто з вас, відчули себе недобре: стрибав тиск, в тілі відчувалася млявість, навалилася апатія, вуха були наче закладені. У нас на роботі голова боліла майже у половини співробітників, інші, можливо, просто не зізнавалися. Деякі сьогодні навіть взяли лікарняний. У мене вдома бабуся і мама відчували себе ледве живими, вживаючи ударні дози ліків. І тільки до нашого під`їзду два рази за ніч під`їжджала «швидка». По новинах передали, що в ніч з неділі на понеділок, взагалі, кількість викликів по «03» істотно збільшилася. Виявилося, що у «епідемії», що несподівано звалилася на наші голови, винне Сонце.

Про це сповістили фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця при Фізичному інституті імені П. М. Лебедєва (ФІАН). «Увечері 13 лютого на Сонці сталася значна подія - найбільший за останні 4 роки сонячний спалах, - повідомляється на сайті ТЕСІС. - За даними супутникової системи моніторингу космічної погоди GOES (США), потік рентгенівського випромінювання на навколоземній орбіті в максимумі спалаху зріс приблизно в 200 разів, після чого тримався підвищеним протягом приблизно 2 годин ».

Вгорі - графік спалахової активності Сонця за даними супутника GOES; внизу - зображення Сонця з телескопів AIA на обсерваторії SDO.

Фото: з сайту tesis.lebedev.ru

Далі з ділянок спалахів до Землі спрямувалися потоки заряджених частинок. А сьогодні до нас наблизяться ще й хмари іонізованого газу - вони практично завжди викидаються з сонячної атмосфери під час сонячних катаклізмів. До слова, спалах на Сонці був такої сили, що викликало гучний вибух радіохвиль, який почув у своєму короткохвильовому приймачі в Нью-Мексико Радіоастрон Томас Ашкрафт. Він записав ці звуки на 19 до 21 МГц.



Ділянка 1158, в якій стався спалах, в момент події розташовувалася поблизу центральної сонячної довготи, тобто прямо напроти Землі. Це положення, звідки вплив сонячних подій на Землю є максимальним. Тому геофізики прогнозують: 16 лютого знову будуть сильні геомагнітні збурення.

За словами фахівців ТЕСІС, спалах належить до четвертого класу спалахової активності за п`ятибальною шкалою, тобто практично - до «порогового». Такого буйства нашого світила вчені не спостерігали аж з 14 грудня 2006 року, тобто вже більше 4 років. Таким чином, спалах від 13 лютого 2011 є поки найпотужнішим подією нового 24-го циклу, що розвивається зараз на Сонці.

Ділянка AR1158 швидко зростає і становить загрозу для Землі своїми спалахами.

Фото: NASA / SDO / HMI

До чого нам треба бути готовим 16 лютого? «Незважаючи на силу спалаху та її дуже високу геоефективність, поки дані спостережень не дозволяють спрогнозувати потужні збурення, а свідчать, скоріше, про протилежне, - заспокоюють нас фахівці ТЕСІС. - Перш за все, область спалаху, незважаючи на дуже велику енергетику, є молодою, що була сформована лише три дні тому. З цієї причини вона не могла поки накопичити велику кількість щільної плазми, яка могла бути викинута вибухом. Найбільш небезпечними для Землі в цьому відношенні є старі активні області з великим запасом речовини у вигляді щільних холодних волокон, що оточують сонячні плями. Наявність великих викидів поки не підтверджується і прямими спостереженнями з космічних коронограф LASCO, які не реєструють великих рухів мас в околицях Сонця. Нарешті, імпульсний характер спалаху, в цілому, не характерний для подій з викидом речовини ».

Остаточно прогноз про силу геомагнітних збурень геофізики будуть уточнювати. Поки що можна лише впевнено говорити, що яке б кількість плазми не було викинуто в бік Землі, досягти нашої планети він має в першій половині дня середи за московським часом. Про всяк випадок, тримайте під рукою валокордин, менше нервуйте. А якщо є можливість перечекати сонячну негоду вдома, то так і вчиніть - від гріха подалі. І ще фахівці попереджають: у зв`язку з морозами, коли відчувається серйозне навантаження на електромережі (обігрівачі тощо), додаткове електромагнітне навантаження від Сонця може викликати нову енергокризу. Або стати причиною коротких замикань і пожеж. Тому краще не перевантажувати мережі і, йдучи, виймати вилки з розеток.

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