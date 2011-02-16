Конкурс для журналістів "Зупинимо туберкульоз!" добігає фіналу
БФ Ріната Ахметова «Розвиток України» та Український журналістський фонд запрошують редакції та незалежних журналістів надіслати свої матеріали на конкурс публікацій і сюжетів...
БФ Ріната Ахметова «Розвиток України» та Український журналістський фонд запрошують редакції та незалежних журналістів надіслати свої матеріали на конкурс публікацій і сюжетів «Зупинимо туберкульоз!».
Можлива тематика публікацій:
1. Аналіз масштабів поширення епідемії туберкульозу, вплив на якість життя людей.
2. Профілактика захворювання. Важливість діагностики та комплексного лікування. Відповідальна поведінка щодо профілактичних заходів і самої хвороби.
3. Заходи по боротьбі з туберкульозом на національному та місцевому рівнях.
4. Підвищення якості життя людей, що перехворіли на туберкульоз.
5. Соціальні аспекти захворювання. Ставлення суспільства до хворих, стигма.
6. Благодійна діяльність, спрямована на боротьбу з туберкульозом.
7. Посилення можливостей традиційної медицини для боротьби з туберкульозом.
8. Діти і туберкульоз.
9. Туберкульоз в пенітенціарній системі.
10. Взаємодія органів влади, медичної спільноти, громадських організацій, некомерційного сектора, благодійних фондів, підприємців і об`єднань громадян для запобігання поширення епідемії туберкульозу.
Останній день подачі матеріалів - 28 лютого 2011 року.
Матеріали, подані на конкурс, повинні бути опубліковані або вийти в ефір в період з 18 березня 2010 по 28 лютого 2011 року.
За краще висвітлення епідемії туберкульозу в друкованих виданнях, інформаційних агентствах, Інтернет-виданнях передбачені наступні премії:
Гран-прі «За об`єктивність у висвітленні боротьби з туберкульозом в Україні» - 20 000 грн.
На отримання Гран-прі можуть претендувати журналісти як друкованих, так і електронних видань, і незалежно від регіону розповсюдження.
Серед національних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Серед регіональних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Серед національних телерадіокомпаній:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Серед регіональних телерадіокомпаній:
1 премія - 10 000 грн.
2 премія - 7 000 грн.
3 премія - 5 000 грн.
Приз за прихильність темі - 5 000 грн. (Вручається журналісту, який послідовно висвітлює теми боротьби з туберкульозом протягом тривалого періоду часу).
Публікації та сюжети просимо надсилати на адресу:
01012 Київ, Майдан Незалежності, 2, оф. 737, Український журналістський фонд
(з поміткою – на конкурс «Зупинимо туберкульоз!»)
За додатковою інформацією звертатися:
(044) 279-00-63, 278-01-23, 067 538-92-95