Порушення в інтернаті для дітей-інвалідів Тореза - реальні факти

Громадські організації Донбасу стурбовані становищем, яке склалося в інтернатах для розумово відсталих дітей (дітей-інвалідів). Про це повідомляється у зверненні до губернатора Донецької області А. Близнюка, переданому УНІАН.

Протягом тривалого часу до громадських організацій Донбасу звертаються вихованці та випускники подібних установ, що повідомляють про порушення прав людини відносно їх самих, а також щодо інших вихованців, наголошується в зверненні.

Представники ГО переконані, що інформація, опублікована 6 лютого британською газетою The Sunday Times про порушення в Торезькому психоневрологічному інтернаті, має під собою реальний грунт. "Ми схильні так думати в зв`язку з тим, що люди, які перебувають у даному інтернаті, а також колишні вихованці цього інтернату, переведені до інших установ, інформують нас про це і просять про допомогу. Оскільки більша частина наших клієнтів або недієздатні громадяни, або діти, ми добре усвідомлюємо юридичну необгрунтованість даних заяв. Однак, спираючись на моральну і громадянську відповідальність за дітей та інвалідів, які перебувають у вкрай важкому становищі, беремо на себе обов`язок звернутися до Вас з проханням про більш ретельніше з ясування ситуації і невідкладне вжиття заходів, "- наголошується у зверненні.

"Вважаємо за необхідне звернути вашу увагу на такі факти:

- Ми знаємо, що положення пацієнтів у Торезькому психоневрологічному інтернаті під час проведення перевірок і в інший час, коли перевіряючі відсутні, різне. Розглядаємо перевірку, як тимчасове благо для пацієнтів. За їх свідченнями, харчування в інтернаті дійсно недостатнє, його розподіл між вихованцями не завжди контролюється персоналом, порції не завжди вистачає, щоб вгамувати голод, їжа одноманітна і не завжди калорійна.

- Ми впевнені, що декілька дорослих вихованок інтернату позбавлені цивільної дієздатності необгрунтовано. Ми робимо цей висновок у зв`язку з тим, що ці люди тривалий час були дієздатні, їх стан зовні стабільний, вони були здатні працювати, перебуваючи в інтернаті у м.Сніжне, після переведення до інтернату в м. Торез втратили цю можливість.

- Дорослі вихованки інтернату стверджують, що стосовно них персонал ніколи не вживав насильство, проте корекція їх поведінки, в тому числі і невдоволенння різного характеру, здійснюється застосуванням психотропних препаратів. Ми віддаємо собі звіт в тому, що ці люди мають розлади психіки, проте, є підстави вважати про зловживання з боку персоналу інтернату.

- Колишні вихованці інтернату для розумово відсталих дітей з м.Миколаївка розповідають про насильство, яке застосовується з метою корекції поведінки і успішності в школі. Вихователі застосовують побиття палицями, у разі втеч з інтернату спочатку б`ють, потім направляють до психіатричної клініки у м.Семенівка. Хлопці розповідають про такі види покарання, як про діючу систему, а не про окремі випадки. Також вихованці розповідають про те, що під час перевірок вони отримують краще, ніж зазвичай, харчування і утримання.

- Колишні вихованці з інтернату для розумово відсталих дітей г.Вуглегірська повідомляють про подібні порушення, так само говорять про різницю у наданні послуг під час перевірок і у звичайний час, "- йдеться у зверненні.

Представники ГО просять А. Близнюка, приділити увагу не тільки аналізу документальних джерел інформації, але і неупередженим думкам вихованців і пацієнтів подібних установ.

Представники ГО також вимагають проведення додаткової перевірки Торезького психоневрологічного інтернату з дитячим відділенням для вивчення зазначених фактів. "Ми вимагаємо забезпечення гарантій об`єктивності такої перевірки, для чого пропонуємо включити до складу комісії представників профільних громадських організацій. Сподіваємося на конструктивне порозуміння та неупередженість. Зі свого боку гарантуємо вам свою політичну і фінансову незаангажованість у даній темі, запевняємо Вас, що наші дії обумовлені винятково бажанням захистити права людей, які розраховують на нашу допомогу, "- наголошується у зверненні.