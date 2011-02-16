Проблему з виплатами за лікарняними розв'яжуть найближчим часом

Проблему з виплатами за листками непрацездатності буде розв`язано з найближчий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ сьогодні на брифінгу.

«Вже керівництво фонду (Фонду соціального страхування – УНІАН) вжило заходів відповідних, і щодо лікарняних ситуацію буде поправлено», - запевнив В.КОПИЛОВ.

Він підкреслив, що аналіз процесу виплат за лікарняними підтвердив наявність значного числа фіктивних листків непрацездатності, і саме профілактична робота з цього питання могла стати причиною затримок.

«Профілактична робота за цими справами… і зупинилася система щодо лікарняних», - відзначив В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого партія «Батьківщина» висловила занепокоєння тим, що в Україні з початку року не проводяться виплати за лікарняними і не виплачується допомога у зв`язку з вагітністю і пологами. У партії назвали причиною такої тенденції постанову уряду, яка набула чинності 1 січня, згідно з якою лікарняні оплачують за новим порядком.