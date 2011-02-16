США допоможуть Україні у боротьбі з ВІЛ/СНІДом

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні у боротьбі з ВІЛ/СНІДом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, 15 лютого міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО підписав угоду між Кабінетом міністрів України та урядом США про співробітництво у сфері протидії ВІЛ/СНІД у 2011-2015 рр.

Документ визначає основні напрямки співпраці між країнами у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІД в Україні, яке останніми роками набуває ознак серйозного загострення. Серед найважливіших завдань, визначених документом на наступні п‘ять років, - надання Україні підтримки та рекомендацій у сфері боротьби зі СНІДом.

Церемонія підписання рамкового документа відбулась у Посольстві України в США. Американську сторону представляв глобальний координатор США з питань СНІД, посол Ерік ГУЗБІ.