Кабмін підвищив посадові оклади фтизіатрів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про деякі заходи підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз», котрою підвищуються посадові оклади фтизіатрів.

Як повідомляється на сайті уряду, про це заявив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні на засіданні Кабміну.

Зокрема, передбачено встановити медичним працівникам і професіоналам з вищою немедичною освітою, допущеним до медичної діяльності, спеціалізованим закладам охорони здоров`я та структурних підрозділів закладів охорони здоров`я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу, підвищення посадових окладів із 30% до 60% у зв`язку з важкими умовами праці, а також ввести нову надбавку за тривалість безперервної роботи у розмірі до 60% окладу.

Для тих, хто надає лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу, передбачається зберегти підвищення посадових окладів на 30% у зв`язку зі шкідливими і важкими умовами праці і запровадити нову надбавку за тривалість безперервної роботи в розмірі до 40% окладу.

Реалізація постанови буде здійснюватися в межах видатків, передбачених на ці цілі в бюджетах всіх рівнів, йдеться в повідомленні урядового сайту.