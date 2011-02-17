Вінниччина: виявлено несанкціоноване захоронення отрутохімікатів

У Вінницькій області поблизу с. Велика Ростівка Оратівського району при частковому зсуві глини виявлено несанкціоноване захоронення отрутохімікатів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, існує загроза забруднення отрутохімікатами криниць та ставка.

Наразі ведеться обстеження.

За словами головного державного санітарного лікаря Вінницької області Валентини ЗАЙЦЕВОЇ, їм відомо про виявлений факт. Проте, сказала вона, поки тримається морозна погода, говорити про загрозу забруднення отрутохімікатами криниць та ставка зарано. «Загрози такої немає», - сказала В.ЗАЙЦЕВА, зазначаючи, що отрутохімікати були знайдені за 300 метрів від населеного пункту. Вона додала, що за потреби проби води у криницях можна проводити щодня, і у разі необхідності це буде зроблено.