Українським фармпідприємствам не дають виготовляти ліки

Уже близько трьох місяців вітчизняні фармацевтичні заводи не мають можливості розробляти і виводити на ринок як оригінальні препарати, так і генеричні копії ефективних і популярних у світі ліків. Виною всьому — відсутність сировини.

Заціпеніння, в якому опинилися провідні фармпідприємства країни, викликане не відсутністю грошей, а черговим юридичним казусом — невідповідністю чинного законодавства з існуючою практикою. У нинішньому законі про лікарські засоби, прийнятому ще в 1996 році, не передбачена процедура ввезення в країну сировини, що необхідна для розробки і впровадження в практику нових ліків.

Як розповіла директор Асоціації фармацевтичних виробників України Олена Алексєєва, без цієї норми вітчизняні заводи, що випускають власні оригінальні препарати і нові генерики і перейшли на європейські стандарти виробництва, не можуть працювати.

«Питання не стільки з сировиною, скільки із зразками цієї сировини ... Раніше дозвіл на ввезення в Україну незареєстрованих лікарських засобів видавав Державний фармакологічний центр МОЗ (нині Державний експертний центр МОЗ України — ДЕЦ) за письмовим запитом підприємства-розробника препарату. Сьогодні ДЕЦ відмовляється видавати такі листи-дозволи в митні органи, посилаючись на те, що це не входить в його компетенцію», — пояснила О. Алексєєва.

Сьогодні стала схема ввезення сировини порушена. Зриваються міжнародні контракти, які укладалися компаніями на придбання субстанцій та іншої сировини, „летять“ графіки випуску ліків, державної реєстрації, а це вже виливається у цілком реальні суми збитків, недоотриманого прибутку. Причому страждають переважно великі підприємства.

„Складність ситуації полягає в тому, що гальмування процедури з ввезенням сировини (субстанцій) в подальшому створює серйозну затримку в процесі розробки нових лікарських засобів в Україні“, — говорить начальник Центральної лабораторії дослідних та експериментальних робіт ВАТ „Фармак“ Світлана Гуреєва.

За її словами, випуск нових ліків переноситься на невизначений термін, що не дасть можливості вітчизняним виробникам найближчим часом вивести їх на ринок, а український споживач змушений буде купувати дорогі імпортні препарати.

„Враховуючи, що кілька місяців питання видачі дозволів не вирішувалося, всі роботи, пов`язані з розробкою нових лікарських засобів та удосконаленням діючих технологій, практично були зупинені“, — підкреслила заступник генерального директора з розвитку ЗАТ НВЦ „Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод“ Оксана Шестопал.

Водночас вона додала, що проект змін до Порядку ввезення розроблений і знаходиться на етапі публічного обговорення.

Нагадаємо, що буквально пару тижнів тому прем`єр-міністр Микола Азаров заявив про те, що уряд зацікавлений в найкоротші терміни — протягом двох-трьох років — по можливості замінити імпортні препарати вітчизняними аналогами, та зробити таким чином ліки доступними для населення. На ці цілі уряд навіть готовий видавати вітчизняним фармзаводам пільгові кредити.

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