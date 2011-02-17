В Україні вперше вручено сертифікат відповідності до вимог GDP

Сьогодні національний дистриб`ютор ТОВ «Фалбі» перший в Україні та серед країн СНД отримав сертифікат відповідності до вимог GDP (належна практика дистриб`юції).

Як передає кореспондент УНІІАН, сертифікат президенту компанії «Фалбі» Михайлу Пасічнику вручив голова Державної служби з лікарських препаратів та контролю за наркотиками Олексій Соловйов під час урочистих зборів колективу «Фалбі».

За словами О. Соловйова, це - знаменна подія для всієї фармацевтичної галузі України, оскільки вона знаменує новий виток у розвитку галузі. «Це - перший сертифікат GDP, виданий в історії України. Це перша компанія, яка знайшла в собі ресурси і сили і забезпечила належну практику дистрибуції. Адже життєвий цикл лікарського препарату не починається на виробництві, і не закінчується у кошику споживача. Для забезпечення якості препарату необхідні складські приміщення, зберігання та перевезення європейського рівня. І таким рівнем дистрибуції володіє «Фалбі», - заявив А. Соловйов.

У свою чергу М. Пасічник зазначив, що за оцінками європейських фахівців, складський комплекс «Фалбі» є одним з кращих не тільки в Україні, а й у Європі. «Без сумніву, наявність такого технологічно досконалого комплексу, а також висококваліфірованого персоналу гарантує збереження високої якості лікарських засобів у процесі їх дистрибуції аж до надходження до кінцевого споживача і, безумовно, сприяє просуванню європейських стандартів на фармацевтичному ринку України," - зазначив М.Пасічник.

Водночас М. Пасічник висловив готовність поділитися своїм досвідом у досягненні високих стандартів дистрибуції лікарських засобів з іншими операторами ринку, оскільки кожен виробник фармацевтичної продукції зацікавлений у роботі з дистриб`юторами такого високого рівня.

Дана подія - це офіційне визнання того, що компанія «Фалбі» забезпечує дотримання найвищих європейських стандартів якості під час дистрибуції лікарських засобів. Відтепер в Україні з`явилася компанія, процес дистрибуції якої відповідає високим міжнародним вимогам - з моменту виробництва ліків і до реалізації їх кінцевому споживачеві, і яка на основі цього отримала вихід на провідні ринкові позиції.

До найвищої серед українських дистриб`юторів відзнаки «Фалбі» готувалася на професійному рівні. Так, ще в 2007 році ТОВ «Фалбі» стало першим в Україні фармацевтичним підприємством, система управління якістю якого була сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001-2000) в сфері надання повного циклу послуг із забезпечення споживачів фармацевтичною продукцією та іншими товарами «аптечної корзини» (від дистрибуції лікарських засобів до реалізації кінцевому споживачеві).

Отримання цього сертифікату розглядалося компанією «Фалбі», як перший крок до підвищення якості надаваних послуг до рівня європейських стандартів.

У 2010 році за результатами технічного нагляду, проведеного органом сертифікації, компанія підтвердила відповідність діяльності вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001-2008).

Інформаційна довідка. Компанія «Фалбі» - це підприємство європейського рівня, що відповідає міжнародним стандартам, реалізує продукцію високої якості і дбає про гідні умови праці та безпеку своїх співробітників.

Компанія була заснована в 1994 році. За 17 років успішної діяльності на фармацевтичному ринку компанія «Фалбі» пройшла шлях від колективу зі штатом в 6 співробітників і однієї аптеки до одного з самих потужних в національному масштабі дистриб`юторів лікарських засобів і виробів медичного призначення. Багаторічна співпраця компанії «Фалбі» з провідними світовими виробниками медикаментів і власна широка роздрібна мережа, яка налічує понад 200 аптечних закладів по всій території України і є однією з найбільш розгалужених в країні, забезпечують постійні поставки широкого асортименту фармацевтичної продукції до установ охорони здоров`я і населенню.

В період всього часу своєї діяльності основною метою компанії «Фалбі» є задоволення потреб споживачів у високоякісних, ефективних, безпечних і доступних лікарських засобах. На сьогоднішній день «Фалбі» є однією з провідних компаній на українському фармацевтичному ринку, яка здатна найкращим чином забезпечити дотримання оптимальних умов збереження лікарських засобів і виробів медичного призначення, що в свою чергу підвищує гарантії ефективності дії препаратів. А завдяки відпрацьованим схемам надання логістичних послуг компанія «Фалбі» може забезпечити найповніше задоволення потреб клієнтів, у тому числі і щодо оперативної доставки лікарських засобів із збереженням їх якості.

У своїй діяльності компанія «Фалбі» дотримується основних принципів керівництва «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції».