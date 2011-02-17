Українські госпіталі отримали з Німеччини гуманітарну допомогу

Три українські госпіталі для ветеранів отримали з Німеччини гуманітарної допомоги на 1,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Кременчуцького обласного госпіталю для інвалідів війни (Полтавська обл.) Микола ЛИТВИНЕНКО.

За його словами, госпіталі в Кременчуці, Самбурі та Циблях отримали миючі засоби, пральний порошок, світильники, постільна білизна, холодильники, мікрохвильові печі, операційний інструментарій, перев`язувальний матеріал, інший медичний інструментарій.

“Загальна сума отриманого вантажу становить близько 1,7 млн. грн. Вантаж передано нам добродійною організацією Святої Марії Ейшендорф із міста Райне”, - сказав М.ЛИТВИНЕНКО.

Він також повідомив, що минулого року президент цієї добродійної організації Йожеф КУБЕРЕК відвідав Кременчук, і М.ЛИТВИНЕНКО показав йому стан Кременчуцького онкодиспансеру. Тоді ж було ухвалено рішення, що в 2011 році німці зберуть і передадуть для онкодиспансеру окремий вантаж.

«Поки цей вантаж не прийшов, сьогодні частину вантажу для Кременчука ми віддамо онкодиспансеру. Це й перев`язувальні матеріали, й миючі засоби, й постільна білизна, й інструментарій, й мікрохвильова піч», - сказав М.ЛИТВИНЕНКО.